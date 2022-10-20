联准会褐皮书：需求减弱 美国经济展望悲观

（法新社华盛顿19日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天发布褐皮书，指受到通货膨胀恶化和升息影响，商界对需求减弱的忧虑加深，美国经济展望变得「更加悲观」。

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美国在激进升息以压低消费者物价飙涨、同时避免这个全球最大经济体陷入衰退后，联准会发布最新调查经济情势的「褐皮书」（beige book）报告。

法新社报导，根据这份报告，美国经济活动在许多领域已呈趋缓情形，升息、通膨和供应中断等因素导致「需求放慢或疲软」。

美国联准会今年以来已5次调高基准利率，幅度达3个百分点，还表示未来将持续升息。

这份报告针对联准会辖下12个准备区的企业和其他联络人展开调查，指出数个准备区已弥漫「忧虑衰退」的氛围。

供应链混乱、中国为防范COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情突然封城，以及俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格飞涨，种种因素都导致生活成本飙高，让美国家庭陷入左支右绌的窘境。

由于消费者物价持续攀涨，加深外界预期联准会11月的政策会议将进一步升息。

根据褐皮书，美国目前零售支出一直相对平稳，但在必需品上的花费增加。

汽车经销商也因库存有限、车辆涨价和升息等因素，眼见销售放缓。

虽然供应链中断有所缓解让制造业普遍持稳，联准会辖下若干准备区回报「劳工需求降温」，主要因企业担心经济趋缓加剧而对增聘员工犹豫不决。

国际货币基金（IMF）本月稍早指出，美国等主要经济体将继续停滞不前，预计今年美国经济成长率为1.6%。

尽管物价持续上涨，这份联准会报告今天指出，已见到「一些减缓情形」，商品、燃料和货运费用价格下滑。

褐皮书指出，「展望未来，预期价格涨势将普遍温和下来。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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