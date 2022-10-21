印度裁定Google用Android系统垄断 判罚1.6亿美元

（法新社新德里21日电） Google被裁定滥用在印度智慧型手机市场的主宰地位，已遭印度反垄断监管机构开罚逾1.6亿美元（约新台币51亿元）。

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根据研调机构Counterpoint，在印度的智慧型手机中，有95%搭载的是Google的Android系统。

印度竞争委员会（CCI）表示，Android系统的配置方式，非法排挤旗下YouTube、网络浏览器Chrome和其他Google热门应用程式的竞争对手。

搭载Android系统的智慧型手机早就内建一系列Google应用程式，包括Google自家的搜寻引擎。CCI昨晚发布声明表示，「这使得Google的搜寻服务相对于其竞争者，占据显着的竞争优势」。

声明称，「市场应该凭藉各自的优点来竞争，而Google有责任不侵犯这种竞争模式」。

印度竞争委员会裁定对Google开罚134亿卢布（约1.62亿美元）罚款，并下令Google准许Android系统使用者移除内建的Google应用程式。

CCI也告知Google不可与智慧型手机厂商订定任何协议，因为这么做会鼓励厂商仅销售搭载Android系统的手机，或独家使用Google的软体。

Google在欧盟也面临类似垄断指控，被判对智慧型手机厂商施加「非法限制」，让Google的搜寻引擎从中获益。

欧盟层级第二高法院普通法院（General Court）上月对Google上诉案做出判决，将罚金减至41亿2500万欧元（约新台币1279亿元），仅略减5%。

印度是全世界第二大智慧型手机使用国，仅次于中国。根据Counterpoint，印度智慧型手机市场在2021年成长27%，每年销售量超过1.69亿支，当中超过6成手机为中国的小米和OPPO生产。

© 2022 AFP