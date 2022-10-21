日本9月核心CPI年增3% 创2014年来新高

（法新社东京21日电） 日本政府今天宣布，日本9月核心消费者物价指数（Core CPI）比去年同期上涨3%，创下2014年以来新高纪录，原因是日圆贬值及能源价格上涨，对日本家庭造成沉重负担。

广告 继续浏览后续

核心CPI即不含生鲜食品价格的物价指数，而通货膨胀年增率已远高于日本央行设定的2%长期目标。

不过，如果不含能源价格，日本9月CPI年增率仅1.8%，这支持了日本央行的论点，即目前涨幅还未达央行认定的价格持续增长标准。

尽管最新数据符合市场预期，但前一次出现类似数字，是人为因素调高增值税才使得物价上涨。

剔除受到加税影响的年份，今年9月的通膨率飙升速度是近31年来最快。

日生基础研究所（NLI Research Institute）执行研究员齐藤太郎（Taro Saito）在数据发布前的一份报告中表示，「目前物价上涨大部分是因为原物料价格上涨」，与薪资相关的服务价格并未看到有意义的成长。

他预测，日本还需更多时间才能透过薪资和服务价格上涨，来达到稳定的通膨。

虽然其他国家央行选择以升息来对抗通膨飙升，但日本央行认为，目前的物价上涨与乌克兰战争等特殊事件有关。

© 2022 AFP