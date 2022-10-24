呼吸器瑕疵造成大亏 飞利浦全球裁员4000人

（法新社海牙24日电） 荷兰医疗装置制造商飞利浦（Philips）今天宣布裁员4000人，并说由于睡眠呼吸器产品瑕疵遭受另一笔13亿欧元（约新台币413亿元）罚款，使得今年第3季落入相同金额亏损。

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飞利浦的呼吸器瑕疵，会造成使用产品的呼吸中止症患者可能吸入有毒泡沫。这起事件带给飞利浦极大困扰。

飞利浦前任执行长过去12年带领公司从一家消费电子产品厂商转型为医疗器材制造商，今年稍早却因为呼吸器瑕疵事件黯然下台。

飞利浦先前已为了这批瑕疵产品提列9亿欧元费用，2周前也预警这起事件将使得第3季多出13亿欧元支出。

飞利浦新执行长雅可布斯（Roy Jakobs）表示，他的「立即优先事项是…改善执行面，好让我们能够开始重新建立患者、消费者、客户以及股东和我们其他利益关系人的信任」。

雅可布斯说，飞利浦将加倍补强患者安全事务与品质管理及改善供应链作业，以便以更佳方式履行订单；同时将进行业务重组，以改善生产力。

「这包括做出一个艰难但有必要的决定，也就是立即将我们的全球人力裁减约4000人。」飞利浦目前在100个国家合计雇用近8万人。

飞利浦预估，这波重组将使得接下来几季多出3亿欧元支出，但这些措施预料也将令飞利浦未来节省相似金额。

飞利浦去年第3季获利30亿欧元，但主要受到出售家电业务加持。飞利浦今年7到9月的一季销售额较去年同期减少5%，降至43亿欧元，归咎于供应链问题。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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