欧元区经济活动进一步大减 德国似走向衰退

（法新社布鲁塞尔24日电） 今天所发布一项备受关注的调查显示，欧元区经济活动在10月进一步大减，而欧盟最大经济体德国看似正走向衰退。

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通货膨胀飙升和能源价格走高冲击欧洲，10月标普全球（S&P Global）欧元区综合采购经理人指数（PMI）从1个月前的48.1降至47。1。该指数若低于50，表明经济收缩。

欧元区19国在第4季可能出现收缩，但德国的状况更糟，PMI从9月的45.7 降至44.1。这是自COVID-19疫情爆发德国企业首次停工以来最低的数值。

标普全球市场情报经济副总监史密斯（Phil Smith）称，这项资料更增添欧元区最大经济体德国即将衰退的迹象。

调查显示，德国制造业和服务业萎缩速度都在加快，尽管这尚未转化为职位的减少。德国企业对未来一年的前景「深感悲观」。

欧盟第二大经济体法国经济则停滞不前，PMI指数50，9月为51.2。法国受通膨上升的冲击较欧洲其他国家小，但物价上涨仍对消费者造成压力，导致工厂订单严重下降。

整个欧元区PMI指数表明，工厂产出连续第5个月下降，降幅为疫情最严重时期以来未见。

在需求疲弱的背景下，供应堵塞和短缺的情况有所缓解。尽管投入需求（input demand）下滑，但能源费用不断上涨和工资压力使成本居高不下。

标普全球首席商业经济专家威廉森（Chris Williamson）表示，整个欧元区范围的衰退「看似愈来愈不可避免」。「该地区的能源危机仍是主要问题，也使经济活动受拖累，尤其是能源密集型产业。」

© 2022 AFP