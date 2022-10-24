瑞信支付法国当局76亿元 和解税务诈欺调查

（法新社巴黎24日电） 根据巴黎法院批准的一项和解协议，瑞士信贷同意支付2.38亿欧元（约新台币76亿元），以免遭法国当局以洗钱和税务诈欺等罪名起诉。

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根据和解协议，瑞士信贷（Credit Suisse）将付给法国政府1.23亿欧元罚款，以及另外的损害赔偿和利息计1.15亿欧元。

瑞士信贷表示，该公司已达成和解协议，「解决一起跨国私人银行服务调查的陈年旧案」。

根据法院文件，法国金融检察官2016年展开一项调查发现，5000名法国公民拥有未申报的瑞信帐户，藏匿了20亿欧元。

主审本案的法官表示，瑞信银行人员在高档法国餐馆和饭店开发客户，而避免在瑞信位于法国的办公室开发。

检察官杜林（Francois-Xavier Dulin）表示，这起和解案考量了瑞信在2005到2012年间开发客户时的「系统性、长期性和创造藏匿的工具」。

杜林指出，瑞士信贷创造了境外实体，协助客户逃避向法国当局申报特定资产。

检察官也表示，本和解案也考量到瑞信目前的合作态度，以及采取的修正作法。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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