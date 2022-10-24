美或放缓升息亚股多收高 沪港股重挫

（法新社香港24日电） 投资人冀望美国联邦准备理事会（Fed）很快将放缓升息步伐，亚洲多数股市今天应声收高。但中国领导人习近平在中共第20次全国代表大会后收紧权力影响市场信心，沪港股市重挫。

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由于投资人担心，联准会和其他国家央行为对抗居数十年高点的通货膨胀率而采取的行动，将引发经济衰退，这层疑虑使得今年股市大受打击。

外界原本预测美国央行官员11月将连续第4度升息75个基点（3码）；市场也正在加码预测，联准会12月会再次采取类似行动。

然而美国「华尔街日报」（Wall Street Journal）报导，一些联准会官员渴望在11月会议上讨论放缓升息速度。消息激励美国股市上周收盘强劲上涨。

亚洲大多数股市今天跟进走扬，东京股市收高0.3%，雪梨、首尔、台北、马尼拉和雅加达股市也全数收红。

但上海股市收跌2.0%，香港股市终场更重挫6.4%。新加坡、威灵顿、曼谷和孟买股市因国定假日休市。

沪港股市利空来自中共20大后中国最高领导当局改组，习近平破例3连任总书记，并把支持他用封控和其他严格措施来追求COVID-19（2019冠状病毒疾病）清零政策的效忠人士，拔擢至重要职位。

外界将全球第2大经济体中国的成长速度锐减，归咎于这样的政策。尽管当局今天公布的数据显示，中国第3季经济成长率优于预期，但股市交易商仍感到不安。

香港股市今天由科技类股领跌，中国电子商务巨擘阿里巴巴、京东与网路业巨头腾讯全都大跌2位数跌幅，恒生科技类次指数收低10%。近几年习近平政权打压科技业造成企业获利锐减，市值蒸发数以十亿计美元。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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