习近平再揽大权 亚股走势分歧港沪续挫

（法新社香港25日电） 在中国国家主席习近平加紧掌握大权后，香港及上海股市昨天重挫，今天波动剧烈再度收黑，但在市场冀望美国联准会升息速度减缓下，亚洲其他股市则努力维持反弹涨势。

广告 继续浏览后续

习近平上周末在中共20大再获5年领导任期，并且赋予效忠他的一些人士最高要职，这些人士支持他对疫情的严格清零政策，投资人密切关注中国政局发展。

香港恒生指数昨天在不确定因素拖累下暴跌逾6%，科技股首当其冲，习近平打压一系列民营企业，科技公司所受冲击最深。

港股今日盘势波动剧烈，上下震幅达3%，对于因逢低买盘而大幅反弹的希望仅昙花一现，终场小跌0.1%，收在15165.59点。上海证券交易所综合指数难以摆脱跌势，终场近乎持平收在2976.28点。

相较之下，亚洲其他股市本周开市以来大多出现乐观情绪，美国「华尔街日报」（Wall Street Journal）报导，美国联邦准备理事会（Fed）可能在下周政策会议讨论放缓升息脚步的可能性，令投资人为之振奋。

东京股市日经225指数今天上扬1.0%，收在27250.28点。雪梨、新加坡、威灵顿、马尼拉及曼谷股市也收红，但首尔、台北、孟买及雅加达股市收黑。

© 2022 AFP