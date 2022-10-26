亚股接棒美股涨势 区域股市多收高

（法新社香港26日电） 华尔街股市昨天在企业财报利多、以及市场期盼美国联邦准备理事会（Fed）升息步伐减缓的鼓舞下走高，亚洲股市今天接棒美股涨势，区域股市多收高。

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在中国人民银行和外汇官员誓言对国内股、汇、债市提供支撑后，投资人回笼，香港和上海股市双双上演市场亟需的涨势。

媒体21日披露，联准会可能开始讨论在货币紧缩政策方面踩煞车后，市场气氛转为普遍乐观。部分联准会官员暗示，在过去3次决策会议大幅升息75个基点（3码）之后，不排除未来升息幅度少于3码。

尽管联准会下月决策会议仍有可能持续升息3码，但仍有一丝希望升息步伐在12月或明年减缓。

最新公布的经济数据显示，升息已对美国经济造成冲击，房价滑降、消费者信心跌至3个月低点、制造业疲软，都升高市场对升息步伐减缓的预期心理。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）指出：「若干经济数据都指向相同方向：经济逐渐疲软。疲软的经济将拉低通膨，这对有意重返股市的长期投资人来说是好消息。」

CMC Markets公司分析师休森（Michael Hewson）说：「似乎愈来愈多人认为距离联准会暂停（升息）不远了。」

旧金山联邦准备银行总裁戴利（Mary Daley）表示，11月升息后，可能会是开始讨论放慢升息步伐的时候。

华尔街股市昨天在美债殖利率下跌带动下，三大指数全面上扬，其中以科技股为主的那斯达克指数大涨超过2%。

市场投资人也乐见可口可乐（Coca-Cola）和通用汽车（General Motors）超标的财报表现。不过，美股盘后，微软（Microsoft）、德州仪器（Texas Instruments）和Google母公司Alphabet等公布的财报不如预期，影响科技股投资人士气，也拖累亚股盘初表现。

日股日经指数收涨0.7%，来到27431.84点。港股恒生指数收涨1.0%，来到15317.67点。上海综合股价指数收涨0.8%，来到2999.50点。

雪梨、新加坡、首尔、威灵顿、台北和马尼拉等股市皆收涨；曼谷和雅加达股市则微幅收跌。

© 2022 AFP