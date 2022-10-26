Google母公司财报不如预期

（法新社旧金山25日电） Google（谷歌）母公司Alphabet今天公布第3季营收低于市场预期，因为广告主面对经济趋缓删减支出，导致Google在数位广告获利减少。

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Alphabet表示，第3季获利140亿美元；第3季广告营收仅年增6%至690亿美元。

除了COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行开始时的一段时间外，这是2014年以来Alphabet最差的季度营收成长表现。

市调机构「内幕情报公司」（Insider Intelligence）分析师密契尔（Evelyn Mitchell）表示：「当Google陷入困境，对数位广告整体而言都是坏兆头。」

财报发布后，Alphabet股价在盘后交易下跌6.8%，来到97.35美元。

但密契尔表示，Google在其搜索引擎建构的广告投放基础，确实让它们比Meta、Snap和推特（Twitter）等依赖广告的科技公司具有优势。

身兼Google与Alphabet执行长的皮查伊（Sundar Pichai）在法说会上表示：「随着时间推移，我们经历了非凡的成长时期，接着就是我认为要花时间优化公司，以确保为未来十年成长做好准备的时刻。」

「我认为现在是那些时刻之一。」

Alphabet财务长波拉特（Ruth Porat）则说，本季财报显示「搜索业务基本面健康成长及云端（运算）营收动能」，但因美元走强而受到汇率影响。

疫情流行期间Alphabet持续招聘人才，但今年因广告营收成长趋缓而宣布减缓招聘。

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