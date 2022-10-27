执行国防订单成本增 波音第3季财报亏损33亿美元

（法新社纽约26日电） 航太巨头波音公司今天令人意外地申报33亿美元第3季亏损，目前波音正吃力应付若干国防订单的成本不断上升问题，包括空军一号总统座机。

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国防订单造成的业绩困境源自整体经济所遭遇的供应链问题，以及政府合约的限制。相关采购军备也包括KC-46空中加油机和运输机以及T-7A空军教练机。

波音的投资方最初坦然面对这个令人失望的财报，只是股价在一项电话会议后急挫。波音的主管们在会中预言，公司未来商用飞机的产量增加速度将十分缓慢，并对能否很快恢复对中国交运飞机表示怀疑。

波音执行长凯尔洪（Dave Calhoun）在接受CNBC访问时承认，让波音陷入与政府签定固定价格合约的束缚是不智之举。他提到，波音执行和前总统川普谈判出的空军一号新机采购案有困难。

凯尔洪说，「关于空军一号的…最大错误可能在于固定价格」；他并说，对这类国防订单而言，签订「成本加奖励金合约」是比较妥当的作法。

在执行军备订单遭遇难题的同时，波音商用飞机部门的营收上升，原因是787梦幻客机（787 Dreamliner）已恢复交货和因飞安疑虑一度停飞的737Max客机交机量增加。根据财报，波音第3季总体营收成长4%，来到160亿美元，仍低于分析师的预期。 至于中国现仍不愿提取已下单订购的737Max客机，因此波音正物色其他可能的顾客。凯尔洪表示，中国因防疫清零政策而致「对飞机的整体需求减少」。

© 2022 AFP