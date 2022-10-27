Meta公布财报 Q3营收衰退、获利砍半

（法新社旧金山26日电） 脸书母公司Meta今天公布财报，第3季获利比去年同期的92亿美元减少一半以上至44亿美元，而公司也计划在严峻的经济环境中展开「重大变革」，以提升营运效率。

广告 继续浏览后续

Meta第3季营收从一年前的290亿美元下滑至277亿美元，这家社群媒体巨擘正陷入用户数量停滞和广告霸主地位不保等困境。

尽管如此，Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在财报中表示：「随着2023年将至，我们将把重点放在优先顺序和效率，这有助我们驾驭当前环境，打造一家更强大的公司。」

「我们虽然在营收方面面临一些短期挑战，但拥有恢复更强劲获利增长的基本面。」

Meta表示，截至9月底，脸书（Facebook）的每月活跃用户数量仅增加2%，达到29.6亿人。

根据财报，与此同时，这家科技巨头的员工人数为8万7314人，较去年同期增加28%。

Meta说：「我们正全面进行重大改变，以提升运营效率。」

「在员工数方面，有些团队将保持不变，有些规模则会缩减，执行最优先计画的团队才能增加人力。」

这家总部位于矽谷的科技公司说，明年预计会控制员工人数。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

© 2022 AFP