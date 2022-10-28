日本祭出8.5兆元振兴方案 缓和通膨日圆贬值冲击

（法新社东京28日电） 日本首相岸田文雄今天宣布，为缓和高物价与日圆贬值带来的冲击，政府提出支出规模约39兆日圆（新台币8兆5000亿元）的「综合经济对策」振兴方案。

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日本央行依旧拒绝放弃造成日圆汇率重创的超宽松货币政策。今年来，日圆兑美元汇率已经重贬逾20%。

岸田文雄今天召开内阁会议，替综合经济对策补充额外预算。

会后岸田召开电视转播的记者会表示，综合经济对策财源将包括2022年度第2次追加预算案，规模约为29兆1000亿日圆。若加上民间投资与财政措施，振兴计画总规模可达到71兆6000亿日圆（约新台币15兆5700亿元），并能促使经济成长4.6%。

岸田说：「这是一份全面的经济方案，目的为了对抗通货膨胀及令经济恢复活力。我们希望保护民众的生计、就业和产业，同时强化未来我国经济。」

尽管日本的通膨率3%，远低于美国和其他地区飙高的消费者物价指数（CPI）增幅，但也处于8年高点。

日本身为世界上债务占国内生产毛额（GDP）比率最高的国家之一，过去2年已经投入数千亿美元，以提振经济从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击复苏。

日本政府今天提出的综合经济对策，包含刺激薪资成长的措施，以及为家户提供能源补贴。自从俄罗斯入侵乌克兰后，能源价格已大幅攀升。

对策内容还有帮助因为日币贬值而蒙受损失的个人与企业。日圆兑美元汇价目前来到147日圆。

日本政府9月动用多达2兆8000亿日圆（约197亿美元）干预汇市，近日据称又砸更多资金支撑日圆。

日圆持续走贬，原因在于美国和日本央行的货币政策差距不断扩大。日本央行保持超低利率，以鼓励经济持续增长；美国联邦准备理事会（Fed）却不断升息。

日本央行日本银行召开2天政策会议后，不顾因为日圆持续走贬而被要求调整政策的压力，今天依旧宣布将保持超宽松的货币政策。

日银总裁黑田东彦告诉记者，「短期内」货币政策不会改变。他表示，为了支持经济，并以稳定持续方式达到提高薪资与安定物价的目标，现阶段维持货币宽松政策是妥适的做法。（译者：戴雅真/核稿：张正芊）

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