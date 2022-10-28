科技股跌势拖累 亚股大多收黑

（法新社香港28日电） 尽管有迹象显示，各国中央银行可能开始放慢升息速度，但这层利多仍不敌经济疲软以及多家美国科技业巨擘财报令人失望等利空消息，亚洲股市今天大多收黑。

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今年大多数时间，股市交易商因担忧各国央行为对抗通货膨胀将持续调升利率，信心备受打击。但上周有报导指称，美国联邦准备理事会（Fed）可能不久后会放慢升息速度，令投资人受到鼓舞。

其后，数名联准会官员同样透露类似讯息。而一连串美国经济数据暗示，全球最大经济体正感受到利率升高带来的冲击，这也提供美国央行政策操作空间。

此外，加拿大央行本周升息幅度低于预期；另有迹象显示，欧洲中央银行（ECB）的鹰派立场可能转趋温和。种种因素皆助长对利率前景走软的猜测，促使世界各国公债殖利率回落。

美国昨天公布的资料显示，第3季经济成长率优于预期；但细目数据显示，经济成长的主要动力来源消费性支出，却依旧脆弱。

另一方面，全球科技业巨擘，包括苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）母公司Meta与谷歌（Google）母公司Alphabet等，本周公布的财报都逊于预期，使得华尔街股市昨天收盘涨跌互见，其中那斯达克指数下挫1.6%。

这股跌势渗透到今天亚洲股市，科技类股再度笼罩卖压。其中香港股市反应尤其显着，收盘重挫3.7%。本周港股行情惨烈，因中共20大会议结束后，市场人士担忧，中国领导人习近平抓紧权力，科技业可能遭到更多打压。

上海股市今天收盘同样重挫2.3%，东京股市收低0.9%，雪梨、首尔、台北、马尼拉和雅加达股市也收跌。

然而，新加坡、威灵顿、曼谷和孟买股市收盘上涨。（译者：张正芊/核稿：杨明�ィ

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