市场关注Fed本周决策会议 亚股多收涨

（法新社香港31日电） 美国联邦准备理事会（Fed）本周将召开备受关注的利率决策会议，投资人期盼Fed放缓升息步伐，亚洲股市今天多收高。

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Fed将于11月2日召开货币决策会议，外界普遍预期Fed将连续第4度升息75个基点（3码），投资人将密切观察会后声明，一窥Fed是否可能放缓升息脚步的线索。

媒体披露Fed升息抗通膨的步伐可能减速后，市场过去一周来稍微松了一口气。

世界上其他央行考虑放慢升息速度的迹象也增添市场乐观气氛，尽管欧洲28日公布通膨创新高，以及数据显示物价仍盘踞高点，稍微影响市场的乐观心理。

美股28日在苹果财报利多带动科技股强劲反弹推升下，华尔街股市三大指数全都涨逾2%，激励今天的亚股延续这波涨势。

日股日经指数今天收盘涨1.8%，来到27587.46点。

北京当局持续追求清零，地方政府实施封控防疫。香港和上海股市今天在市场忧心中国成长前景的疑虑下，双双收跌。港股恒生指数收跌1.2%，来到14687.02点。上海综合股价指数收跌0.8%，来到2893.48点。

至于其他亚股，首尔、雪梨、新加坡、台北、曼谷和威灵顿股市今天涨幅皆逾1%，雅加达股市也收高。

© 2022 AFP