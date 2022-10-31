欧元区Q3经济成长率降至0.2% 10月通膨再创新高

（法新社布鲁塞尔31日电） 欧洲联盟（EU）官方统计局今天表示，在能源价格飙涨下，欧元区第3季经济成长减缓至0.2%，且10月通货膨胀率再创历史新高。

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欧盟统计局（Eurostat）公布，在能源价格狂涨41.9%带动下，欧元区10月消费者物价指数（CPI）攀升10.7%，自9月的9.9%涨幅爬升，再创新高。

欧洲中央银行（ECB）上周再度决议大幅升息3码，以尝试遏阻俄乌战争推升的通膨，同时警告经济衰退风险逼近。

莫斯科决定急遽减少对欧洲的天然气供应，引发欧陆能源危机，令人忧心欧洲今年冬天恐出现电力短缺和暴涨的暖气帐单。

在欧洲经济火车头德国经济成长0.3%优于预期的带动下，欧元区第3季经济成长也略高于预期。

欧元区另外2个主要经济体法国和西班牙也都缴出成长0.2%的成绩单，义大利今天则公布经济成长0.5%。

欧盟统计局表示，整体欧元区的经济和去年同季相比成长2.1%。

然而，尽管经济数据小幅优于预期，分析师警告，欧元区衰退已成定局。

牛津经济公司（Oxford Economics）在分析师报告中说：「现在不是会不会衰退的问题，而是衰退幅度大小的问题。」

「因此，第3季虽比预期具有韧性，但欧元区这个冬天的衰退已近。」

© 2022 AFP