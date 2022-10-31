美顶尖大学遭控种族歧视 最高法院将审查是否违宪

（法新社华盛顿31日电） 针对美国部分顶尖大学是否可以将种族列为入学审核因素，美国最高法院今天将就这个争议性问题进行审理。

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法新社报导，针对哈佛大学（Harvard University）和北卡罗来纳大学（University of North Carolina）将种族列为招生考量因素，最高法院将听取控辩双方进行长达2个小时的口头辩论。这两所名校分别是美国历史最悠久的私立和公立大学。

正如许多其他美国顶尖学府，哈佛与北卡都将种族列入招生因素，以确保少数族裔（传统上是指非裔美国人）在学生中有充分占比。

这项称为「积极平权措施」（affirmative action）的政策源于1960年代晚期的民权运动，旨在协助解决美国高等教育长期以来的歧视问题。

挑战平权措施的最新诉讼是由一个称为「学生公平入学」（Students for Fair Admissions）的非营利组织所提出，该组织声称拥有2万多名成员。

2014年，这个组织对哈佛和北卡提出诉讼，声称他们具种族意识的招生政策歧视符合入学条件的亚裔美国人。

在下级法院败诉后，这个组织继续寻求最高法院判决宪法禁止任何形式的歧视。

2016年时，下级法院以一票之差支持保留「积极平权措施」。

不过，目前由保守派占多数的最高法院可能会像6月时那样，做出另一次历史性逆转的判决。当时最高法院推翻了1973年具里程碑意义的「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）判决，该判决保障女性的堕胎权。

事实上，「积极平权措施」自开始实施就存在争议。多年来，许多白人学生针对这项措施发起法律挑战，并称相关规定构成「反向歧视」。

目前美国共有9个州禁止公立大学采取平权措施。在加州，选民在1996年的投票中废除「积极平权措施」，2020年又再度拒绝恢复该措施。

© 2022 AFP