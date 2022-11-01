亚股续涨 中国清零政策传将松绑港股涨逾5%

（法新社香港1日电） 亚洲股市今天延续本周伊始的强劲涨势，投资人静待美国联邦准备理事会（Fed）本周决策会议，期待Fed暗示对抗通膨的升息脚步将减缓。

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中国社群媒体未经证实的贴文显示，决策官员成立一个委员会，讨论重创中国经济的「清零」政策退场的各种情境。香港和上海股市闻讯大涨。

华尔街股市虽从近来反弹涨势中回档，亚股仍维持乐观气氛，同时逢低承接买盘也对港股和沪股提供亟需的支撑。

外界预期Fed本周将宣布第4度升息75个基点，以遏阻失控的物价，市场忧心Fed升息恐让美国经济陷入衰退，曾引发股市重挫。

然而，上月媒体报导，决策官员考虑减缓升息步伐，推升风险资产过去一周来的涨势。迹象显示其他央行试图放慢升息脚步，也有助带动股市涨势。

彭博报导，未经证实的社群媒体贴文表示，中国决策官员将成立一个委员会，可能在明年松绑清零措施，港股恒生指数闻讯收盘狂涨逾5%。

然而，中国官媒或政府官员都未透露是否真有这项会议，或者这类委员会，令人质疑这些消息的真实性。

思睿集团首席经济学家洪灏说，从市场的反应可看出投资人多么渴望中国解封。股市在解封概念股的涨势带动下收高。

阿里巴巴、京东、美团和腾讯等科技股领涨，澳门博奕股也出现两位数涨幅。

港股恒生指数收盘狂涨5.2%，来到15455.27点。上海综合股价指数收涨2.6%，来到2969.20点。日股日经指数收高0.3%，来到27678.92点。

至于其他亚股，新加坡、首尔、台北和曼谷股市都收扬。

澳洲央行今天无视外界要求大幅升息的呼声，决议升息1码，雪梨股市在此激励下收盘涨逾1%。

© 2022 AFP