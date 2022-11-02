（法新社香港2日电） 美国最新公布的经济数据超乎预期，冲击市场对联邦准备理事会（Fed）可能很快减缓升息速度的希望，华尔街股市昨天收跌，亚洲股市今天走势分歧。

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Fed今天将宣布利率决议，外界虽预期Fed将连续第4度大幅升息，但市场期待官员暗示Fed准备减缓紧缩货币政策的脚步。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「市场已反应了2日（决策会议）的温和立场，我觉得这不对。」

「根据1日出炉的美国经济数据，Fed的立场没理由转温和。劳动市场仍强劲，制造业依旧（稍微）扩张。」

「即使我们看到Fed减缓升息步伐，他们仍是升息，货币政策仍高度紧缩，前端利率好转前只会更糟。」

韩国今天出炉的数据以及英国昨天公布的数据显示，尽管借贷成本上扬，物价仍居高不下，央行对抗通膨，任务艰困。

华尔街股市前一个交易日走跌，亚洲股市今天走势震荡分歧。

今天因台风来袭而提早收市的港股延续昨天涨势，恒生指数收盘涨逾2%。

港股昨因未证实社群媒体贴文宣称，中国决策官员将成立一个委员会，可能在明年松绑清零措施，恒生指数收盘狂涨逾5%。

中国外交部昨天在例行记者会上对此表示，不曾听闻此事。若干评论员则表示，上月20大后，北京当局其实提高了防疫措施。

尽管中国国家主席习近平在20大上重申清零政策立场，市场交易员仍对防疫措施松绑抱持希望。

日股日经指数今天收跌0.1%，来到27663.39点。港股恒生指数收涨2.4%，来到15827.17点。上海综合股价指数收涨1.2%，来到3003.37点。

至于其他亚股，雪梨、台北和马尼拉股市都收高。新加坡、雅加达、曼谷和威灵顿股市皆收跌。

首尔股市今天收盘近乎持平，投资人未受北韩今天试射至少10枚飞弹的影响。南韩军方表示，其中一枚落在接近南韩的水域。

© 2022 AFP