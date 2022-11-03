英银升息3码至3%对抗通膨 创33年来最大升幅

（法新社伦敦3日电） 英国央行今天将基准利率调升0.75的百分点（3码）至3%，创下1989年以来最大单次升幅，并将利率拉回2008年全球金融危机以来最高点，以对抗眼看将高达11%的英国通货膨胀率。

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英国央行英格兰银行（Bank of England）今天还预测，英国「前景充满挑战」，经济衰退估计将持续至2024年年中。

尽管如此，英银针对利率展望不寻常发表强烈指引，表示要让通膨率重返央行的2%目标，利率没有必要进一步大幅升高。

英银货币政策委员会表示，市场预期的基准利率触顶水准5.25%太高了。它说，大多数委员认为，为了让通膨率持久重返央行目标，可能有必要继续升息，但利率触顶水准会比目前金融市场价格反映还低。

美国联邦准备理事会（Fed）与欧洲央行（ECB）也分别在昨天和上周皆升息3码。

根据会议纪录，英银货币政策委员会9名成员当中，有7人投票赞成升息3码。他们表示，这次会议若采取较大幅度升息，将有助于促使英国中期通膨率持续重返2%的目标，并使得未来必须采取更长期且成本更高货币紧缩行动的风险降低。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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