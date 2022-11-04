星巴克季营收创纪录但利润减 中国市场疲软

（法新社纽约3日电） 在美国国内市场表现强劲的背景下，咖啡连锁品牌星巴克（Starbucks）今天公布创纪录的季度营收，但中国市场业绩疲弱及开支增加，抑制了公司获利。

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法新社报导，受益于物价飙升及同店交易额略微提升后，每位顾客平均消费金额增长10%，星巴克北美咖啡连锁店的同店销售额激增。

这是美国一家以消费者为导向的大型公司的最新表现结果，显示尽管通膨存在，但消费者需求依然强劲。

星巴克在美国国内市场面临工会化运动，星巴克临时执行长舒兹（Howard Schultz）将公司在国内的强劲表现归功于「重塑」投资，其中包括提高员工薪酬及商店改造。

但上述领域的额外支出，加上商品和供应链成本的增加，导致星巴克利润削减。

星巴克截至10月2日的季度获利为8亿7830万美元，比去年同期下降50%，而营收则增长3.3%达84亿美元。

在中国几波COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫封锁措施下，星巴克在中国市场的业绩始终不见起色。在此期间，同店销售额下降了16%。

星巴克股价在盘后交易上涨2%，来到86.35美元。（译者：纪锦玲）

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