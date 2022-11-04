矽谷2热门企业传裁员 亚马逊也冻结人事

（法新社旧金山3日电） 美国矽谷的支付服务商Stripe与叫车平台Lyft今天皆宣布裁员逾10%，加上美国科技业巨擘亚马逊已经宣布人事冻结，推特也预料会大裁员，显示经济困境让矽谷吹起减员风。

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总部在美国旧金山与爱尔兰都柏林的Stripe告知员工，「以目前身处的全球环境而言，我们雇员过多」，因此将裁减14%人力，让员工数重返今年2月期间的7000人。

Stripe执行长柯利森（Patrick Collison）在给员工的通知信中表示：「我们正面临通货膨胀居高不下、能源冲击、利率攀升、投资预算减少，以及新创企业融资更加稀缺。」

优步（Uber）的对手Lyft则宣布裁减683名非驾驶雇员，相当于总人力的13%，原因是美国经济很可能陷入衰退，以及驾驶的保险成本上涨。

亚马逊（Amazon）则在2日通知员工，由于经济环境具有高度不确定性，因此将冻结聘雇新员。

此外，社群媒体推特（Twitter）被全球首富马斯克（Elon Musk）以440亿美元买下后，科技业也预期推特会大裁员。

根据媒体报导，马斯克为了找到办法来减轻这起巨额并购案的财务负担，正准备最快在4日裁员数千人。

脸书（Facebook）母公司Meta等多数美国科技业巨擘，最近才在财报季发布悲观结果，其中苹果（Apple）智慧手机iPhone销量不如预期，服务营收成长减缓。Meta股价今年已大跌73%，降至2015年以来新低。

英国顾问公司「全球数据」（GlobalData）董事总经理桑德斯（Neil Saunders）表示：「亚马逊冻结招聘，释出一个清楚且不幸的讯号，那就是零售和消费者经济的信心正在转变。」

他还说：「猛烈成长的日子如今已结束，取而代之的是，为了保护获利而有必要更谨慎行事的环境。」（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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