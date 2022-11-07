投资人看好美中经济利多 亚股收红

（法新社香港7日电） 尽管中国重申坚守不利经济的防疫清零政策，投资人仍看好这项措施将松绑，加上美国上周公布的就业报告缓和市场对经济的疑虑，激励美国股市劲扬，亚洲股市今天再在港股领涨下收红。

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中国国务院5日召开记者会，针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，强调坚持「外防输入、内防反弹」总策略及「动态清零」总方针不动摇。这意味无论群聚案例规模，都会维持严厉封控和严格的隔离与采检措施。

尽管官方立场如此，荷兰国际批发银行（ING Wholesale Banking）大中华首席经济学家彭蔼娆告诉法新社，「市场仍怀抱希望」，看好北京在几个月内放宽防疫限令。

彭蔼娆并指出，中国继续让大型活动举办，例如现正在上海举行的第5届中国国际进口博览会，也被投资人视为北京在试水温，看看染疫和病殁人数是否会大幅增加。

另一方面，4日出炉的美国10月就业报告显示，就业情况维持强健，薪资也继续上升。这使得投资人期待，尽管美国联邦准备理事会（Fed）为了平抑物价涨势而积极升息，全球最大经济体美国可望只会软着陆。美股3大指数4日收盘应声上扬约1.3%。

这股涨势延续到今天亚洲股市。香港股市继前一个交易日收盘大涨逾5%，今天再收高2.7%。东京股市收盘也劲扬1.2%，上海股市收涨0.2%，首尔股市收高1.0%，台北股市收涨1.5%，雪梨、新加坡、威灵顿、马尼拉和雅加达股市同样都收红。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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