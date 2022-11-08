力拼电动车 雷诺分拆成立专属新部门

（法新社巴黎8日电） 法国车厂雷诺今天宣布朝绿能发展的大刀阔斧改组计画，将业务分拆为二，分别是新的旗舰电动车部门「安培」，以及与中国吉利汽车合组的汽柴油车与混合动力车子公司。

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雷诺（Renault）今天将在法国首都巴黎举行法说会，而在会前宣布业务改组消息。雷诺表示，「安培」（Ampere）的目标是在2031年底前电动车产量达到100万辆。

目前外界预期，由于消费者担忧气候变迁，电动车市场将快速成长，因此车厂面临压力必须发展污染较小的产品。

欧洲联盟（EU）10月也已同意，在2035年底前逐步禁止贩售新的排放二氧化碳车辆。这项行动势必会大为促进欧陆的电动车生产。

雷诺表示，安培将在法国北部生产新版的Renault 5和Renault 4等车款，并锁定未来8年达到30%以上的年成长率。这个新部门将在法国雇用约1万人。

雷诺还说，它将在明年下半年让安培的股票在巴黎泛欧交易所（Euronext Paris）上市，以吸引投资，但同时也会保有「强大的多数股权」。

雷诺由法国政府和日本车厂日产（Nissan）各持有15%股份。它今天并未透露日产是否及如何参与安培业务。

至于汽柴油车与混合动力车部分，雷诺打算与吉利整合技术、制造与研发工作，双方将合组各持有一半股份的公司，来开发及生产混合车与汽柴油车所需的引擎、变速箱和其他零件。

这家合资公司将在欧洲、中国与南美洲的17座工厂和5座研发中心，合计雇用1万9000人。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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