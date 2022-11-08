美国举行期中选举 亚洲股市走势分歧

（法新社香港8日电） 投资人关注重要的美国期中选举，民调显示这场选举可能颠覆华府权力结构，共和党有望掌控参众两院中一院，有分析师解读对市场是利多，美股昨天出现涨势，亚股今天走势分歧。

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法新社报导，美国许多州先前已开始提前投票，大多数选民则是今天前往投票所。若共和党掌控国会，可能让美国总统拜登（Joe Biden）的雄心勃勃政策提案落空。

民调显示，共和党可能至少赢得参众两院其中一院，有部分人士认为，华府可能进一步陷入僵局的局面，却将得以降低政策不确定性的风险。

ACY证券（ACY Securities）首席经济学家班奈特（Clifford Bennett）在一篇报告中指出：「这可能在未来几天被视为股市的利多。」

班奈特写道：「拜登政府上台虽然受到金融市场的欢迎，但兑现竞选承诺成为了支出庞大的政府。」

他提及：「难以证明严重通膨及经济放缓全是拜登政府的错，但选民对此事的感受仍是非常明显。对他们而言，你若是在（白宫）椭圆形办公室，你就得负起责任。」

美股昨天攀升，道琼工业指数收盘上涨1.3%，类股涵盖广泛的标普500指数则是上扬1.0%。

香港恒生指数及上海证券交易所综合指数今天收跌，各自下跌0.2%及0.4%，分别收在16557.31点及3064.49点。

即便中国政府矢言维持严格封城及检测措施，市场仍出现中国将松绑严格清零政策的臆测，加剧了港沪股市的波动。

但东京股市日经225指数收盘上涨1.3%，收在27872.11点，延续美股昨天的涨势，美元对英镑及欧元汇率则走贬。

首尔股市上扬1.1%，台北股市扬升0.9%，雪梨股市涨升0.4%，新加坡股市则小涨0.1%。但雅加达股市下跌0.7%，威灵顿股市下挫1.2%。

© 2022 AFP