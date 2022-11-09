面对中国经济和美国期中选举 亚洲股市走势分歧

（法新社香港9日电） 继华尔街股市上涨之后，亚洲股市今天开盘情况良好，但由于中国生产者物价指数出现近两年来首次下滑而失去动力，终场有涨有跌。

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法新社报导，东京、香港及上海股市开盘时小涨，时值美国期中选举正在计票，这场重要选举将影响美国总统拜登的政治命运。

不过世界第2大经济体中国因严格的疫情清零政策，新发布的官方数据萎靡不振，相关股市纷纷收低。

纽约和欧洲股市昨天上涨，因为拜登的民主党人面临国会控制权保卫战，而民意调查预测共和党将获胜，这可能为前总统川普重返白宫铺平道路。

然而在通货膨胀居高不下的状况下，人们预测的共和党浪潮并未在选举中实现。

在亚洲，今天下午所有目光集中在参议院几个席位的竞选上，包括摇摆州宾州，民主党在这个州获胜增加该党在参议院保持些微多数的机会。

分析师称，投资人也在等待明天公布的美国重要通膨数据，由于投资人风险胃纳增加，美元在期中选举后回落。

东京股市收盘下跌0.6%，上海股市收盘下跌0.5%，而香港股市则下跌1.2%。其他亚洲股市大多走高，台北股市涨2.2%，首尔涨1.1%，新加坡涨0.7%。雪梨涨0.6%，但曼谷下跌0.6%。

尽管中国政府矢言不会改变方向，但有关北京将维持其严格的清零政策多久的猜测，加剧中国市场的波动。

清零政策已对经济造成损失。中国10月生产者物价指数（PPI）较去年同期下降1.3%，且自2020年12月以来首次下降。

衡量零售通膨的主要指标消费者物价指数（CPI）10月较去年同期上涨2.1%，略低于9月两年来最高的2.8%。

荷兰国际批发银行（ING Wholesale Banking）大中华首席经济学家彭蔼娆（Iris Pang）告诉法新社：「CPI数据证实经济放缓。」「我没见到来自中国的任何好消息。」

© 2022 AFP