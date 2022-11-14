（法新社香港14日电） 亚洲股市今天走势分歧，上周全球股市涨势本周难以为继。不过，北京当局松绑防疫限制措施，中国人民银行等祭出救地产措施等利多，有助带动港股延续上周涨势。

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美国最新公布消费者物价指数年增幅度低于市场预估，意味着通膨可能降温，赋予联邦准备理事会（Fed）空间，减缓紧缩货币政策的速度，激励上周股市大涨，美元走软。

北京当局传出松绑COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施，也对市场带来提振。此前一天，中国官员还矢言将坚守清零政策。清零政策已对中国经济成长造成打击。

此外，中国金融当局也祭出「救地产16条」带动陷入困境的地产股涨势。

这种种消息显示，中国领导阶层开始把焦点放在提振经济。

麦格理集团（Macquarie Group）大中华区首席经济学家胡伟俊（Larry Hu）指出：「这是实质松绑。看起来像（上月）举行20大后，政策调整空间扩及各层面，其中包括中国经济两大逆境：清零和地产政策。」

野村证券（Nomura）首席中国经济学家陆挺表示，救地产是「北京自从严格管控地产业融资之后，最重要的政策转变」。

「我们认为这些措施显示，北京当局愿意扭转大部分的金融紧缩措施。」

「这些资金枯竭的地产商（特别是民间部门）、营造业者、贷款人以及其他的利害关系人现在可以喘口气。」

11日收盘大涨超过7%的港股恒生指数今天延续涨势，终场收涨1.7%，来到17619.71点。

上海综合股价指数收跌0.1%，来到3083.40点。

日股日经指数收跌1.1%，来到27963.47点。

新加坡、台北和马尼拉股市都收涨；区域内其他股市则涌现获利卖压，雪梨、首尔、雅加达和威灵顿股市收跌。

© 2022 AFP