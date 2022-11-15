中国拚经济激励 亚股续扬

（法新社香港15日电） 亚洲股市今天续扬，投资人无视前一天华尔街股市转跌，聚焦通膨减缓迹象，以及中国拚经济措施，进而带动区域股市走高。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登和中国国家主席习近平的峰会大抵正面，显示美中紧张减缓，增添市场乐观气氛。

拜登和习近平在印尼�Q里岛20国集团（G20）峰会场边举行会谈，美中关系破冰提振市场的乐观气氛。

华府和北京虽在台海等议题仍存在分歧，但在乌克兰战争、气候变迁和避免冷战重演等方面找到共同点。

今年全球股市哀鸿遍野，交易员期待能看到隧道尽头的亮光。

景顺集团（Invesco）的胡伯（Kristina Hooper）告诉彭博电视：「我们需要一些时间才能确定通膨是否到了转捩点，以及联邦准备理事会（Fed）是否可以放心加速结束紧缩货币政策。」

而在中国松绑严格的防疫限制措施，以及祭出「救地产16条」后，亚洲投资人更为乐观。

港股恒生指数延续前2个交易日的涨势，收盘大涨4.1%，来到18343.12点。

上海综合股价指数收盘上涨1.6%，来到3134.08点。

日股基准日经指数收盘微涨0.1%，来到27990.17点。

至于其他亚股，新加坡、首尔、马尼拉、台北、雅加达、曼谷和威灵顿股市都收涨。雪梨股市则收跌。

© 2022 AFP