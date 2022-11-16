英国10月CPI年增11.1% 攀41年新高

（法新社伦敦16日电） 英国今天公布最新数据显示，10月通货膨胀率来到41年高点，能源和粮食开销飙升，生活成本危机雪上加霜。

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英国国家统计局（Office for National Statistics）今天公布，10月消费者物价指数（CPI）和去年同期相比攀升11.1%，创1981年以来的新高。

英国9月CPI年增10.1%，和7月增幅相同，当时就已创下40年来新高。

法新社报导，英国10月通膨超乎市场预估的10.7%，也高于英国央行英格兰银行（BOE）预测峰值。

英国国家统计局首席经济师费兹纳（Grant Fitzner）表示，尽管政府祭出家庭能源费用冻涨2年的「能源价格保证」（Energy Price Guarantee）措施，飙升的天然气和电力费用仍将整体通膨推升至超过40年来的高点。

根据国家统计局，过去一年天然气价格飙涨130%，电费也大涨66%。

英国财政大臣韩特（Jeremy Hunt）将物价飙涨归咎于乌克兰战争及疫后防疫措施松绑。

他今天说：「COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）派兵入侵乌克兰的后续冲击，推升英国和世界各地通膨。」

韩特说：「（通膨）侵蚀薪资所得、家庭预算和储蓄，同时也妨碍长期经济成长机会。」

© 2022 AFP