获利了结加上波兰遇袭 亚股利空夹击收黑

（法新社香港16日综合电）尽管美国再度传出正面通货膨胀数据，令投资人看好美国联邦准备理事会（Fed）放缓升息步调；但这项利多不敌乌克兰地缘政治忧虑再起及获利了结卖压，亚洲股市今天大多收低。

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自从美国上周公布10月消费者物价指数（CPI）涨幅远低于预期，显示联准会数个月来的货币紧缩措施正在收效，此后全球股市持续劲扬。

美国昨天又公布10月趸售物价涨幅低于预期，这提供了联准会额外空间来放缓调高借贷成本的速度，意味经济面临的压力可能减轻。

另一方面，北京承诺对饱受打击的中国房地产行业提供亟需的支持，同时也将一些严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制措施松绑，而这些限令正是拖累中国经济走下坡的主要因素之一。消息传出后，股市乐观气氛又更浓。

然而，波兰昨天表示，一枚「非常可能是俄罗斯制的」飞弹击中波兰东部一座村庄，造成2人死亡，市场原本洋溢的正面情绪顿时受到打击。

事件发生后，华沙启动军事警戒，正在印尼参加20国集团（G20）峰会的美国总统拜登（Joe Biden）和其他西方领袖今天也在场边召开「紧急圆桌会议」。

如果证实波兰遭到攻击，由于它是北大西洋公约组织（NATO）成员国，令投资人担忧已经打了9个月的俄乌战争战局可能扩大。

拜登告诉媒体，北约盟邦支持波兰对于「究竟发生什么事」进行调查，但初步资讯显示这枚飞弹很可能不是「从俄罗斯」发射。法国也呼吁对飞弹来源抱持「最大谨慎态度」。

这些发言虽然协助缓和交易场上投资人的忧虑，但股市先前连3天稳健走扬后，获利了结卖压出笼，影响买气。

东京股市今天收盘小涨0.1%，但过去3个交易日累计劲扬约14%的香港股市收低0.5%，上海股市终场跌幅相同。雪梨、新加坡、威灵顿、首尔、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市也全数收黑。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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