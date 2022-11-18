美国升息展望影响信心 亚股涨跌互见

（法新社香港18日电） 尽管有迹象显示通膨降温，但数名美国联邦准备理事会（Fed）官员试图淡化乐观看法，投资人因此想办法评估联准会货币政策走向，市场弥漫谨慎气氛，亚洲股市今天收盘走势分歧。

广告 继续浏览后续

本周股市普遍走扬，利多来自美国的消费者物价与趸售物价涨幅皆低于预期，且零售销售与失业给付申请数据皆强健，显示美国经济对于利率调升的冲击颇具韧性。

尽管如此，美国圣路易联邦准备银行（St Louis Fed）总裁布勒德（James Bullard）警告，为了让美国通货膨胀率从40年高点下降，有必要继续升息，甚至可能得调高到7%。

其后，明尼阿波利斯联邦准备银行（Minneapolis Fed）总裁卡西卡里（Neel Kashkari）也说，他并未见到太多证据证明美国基本需求正在降温，他也不愿意预测升息行动何时会结束。

这使得股市交易商担忧，美国央行迄今已连续4次升息0.75个百分点（3码）的大幅紧缩货币政策计画，可能令美国经济落入衰退。

盈丰财资市场（CMC Markets）分析师休森（Michael Hewson）表示：「布勒德的言论尤其令人惊讶，因为有清楚证据显示，通膨压力开始出现优于预期的缓和情况。」

美国股市3大指数昨天全数收黑，今天亚洲股市也先盛后衰。香港股市早盘劲扬但后继无力，终场下跌0.3%。东京股市收低0.1%，上海股市收跌0.6%，新加坡和台北股市同样皆收黑。

不过，雪梨、首尔、威灵顿、马尼拉、曼谷和雅加达股市全数收高。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

© 2022 AFP