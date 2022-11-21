不等欧洲 卡达与中国签署27年天然气供应长约

（法新社杜哈21日电） 国营卡达能源公司（QatarEnergy）今天宣布与中国签订长达27年的天然气供应合约，并称这是前所未见「最长期」交易。正当欧洲急忙寻找替代供气来源，卡达却加强与亚洲连结。

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卡达能源表示，它每年将供应中国石化（Sinopec）400万公吨液化天然气（LNG），从新的北方气田东段（North Field East）扩张计画开采。

卡达能源执行长卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）表示，这笔交易「写下液化天然气产业史上最长久的供应合约」。

卡达天然气的主要市场在亚洲，尤其是中国、日本和韩国。但自从俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，欧洲国家也日益寻求卡达供气。

不过，对于是否与卡达签订通常它与亚洲国家签的如此长约，德国等欧洲国家一直裹足不前，使得双方的供气谈判难有进展。

北方气田位居卡达液化天然气增产计画核心地位。卡达目标至2027年产量大增逾6成，达到每年1亿2600万公吨。中国如今是首个取得北方气田东段供应合约的国家。

卡比表示，这份供气合约「进一步巩固中华人民共和国与卡达绝佳的双边关系，并协助满足中国持续增长的能源需求」。

中国石化董事长马永生从北京透过视讯参与签约仪式。他表示，这份合约具有「里程碑」意义，因为卡达是全球最大液化天然气供应国，中国则是世界上最大的液化天然气进口国。

马永生并透露，他去年10月已「正式」向卡达能源提出取得北方气田南段（North Field South）扩张计画股份的要求。

北方气田南段的25%外国股权，目前由法国的道达尔能源（TotalEnergies）、英国的壳牌（Shell）及美国的康菲石油（ConocoPhillips）等西方巨擘业者瓜分。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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