中国松绑防疫封控不乐观 亚股大多收黑

（法新社香港21日电） 中国出现半年来首宗COVID-19死亡病例，引发投资人担忧，北京为了防堵疫情，可能在全国各地恢复对经济大为不利的严格封控措施。亚洲股市今天大多应声收低。

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法新社报导，中国政府本月松绑了一些COVID-19（2019冠状病毒疾病）抗疫措施后，市场原本寄望中国将逐渐恢复开放。但北京一名87岁染疫男性昨天病殁，打乱了投资人的如意算盘。

中国多地近来确诊病例大增，使得当局打算放松管制、减少外籍人士入境隔离时间及取消普筛的计画，面临了考验。北京近几日已将当地一些居民封控在家，并将一些人移往隔离中心。

先前因为中国出现防疫松绑迹象，加上美国通货膨胀率下降，使得投资人看好美国联邦准备理事会（Fed）将开始放缓升息速度，激励全球股市本月普遍有不错表现。

然而，数名美国央行官员很快接续警告，为了让通膨率从40年高点降回较能承受的水准，有必要采取更多行动。

尽管美国股市上周收盘上涨，但未能在本周开场提振投资人信心，市场注意力转向联准会将在本周稍晚公布的最近一次政策会议纪录。

中国收紧封控，对香港股市打击尤其明显，恒生指数今天收盘挫跌1.9%；上海股市也收跌0.4%。雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和雅加达同样收黑。

吉隆坡股市收低，因为马来西亚大选结果未出现明确赢家，不确定性增加。

东京股市收盘则小涨0.2%，威灵顿和曼谷股市也皆逆势收高。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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