尾灯有问题 特斯拉在美召修逾32万辆车

（法新社纽约20日电） 电动车大厂特斯拉（Tesla）因尾灯问题在美国召修逾32万1000辆车，这是具争议的亿万富翁马斯克（Elon Musk）旗下汽车大厂所遭遇到的最新麻烦。

广告 继续浏览后续

法新社报导，近几个月来特斯拉在美国发生多起召修事件，而其中一件是4万多辆汽车可能出现动力转向系统失灵的风险而召回。

至于此次召修，根据特斯拉公司在提交给美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的文件指出，「在极少数情况下」，受影响汽车的尾灯会因软体问题而间歇性亮起。这份注记11月15日的文件于本周末公开。

据指出，煞车灯、倒车灯和转向灯则不受影响。

特斯拉计划做免费远距软体更新，以解决受影响的2020年至2023年份车款Model 3和Model Y的问题。

特斯拉在文件中解释说，公司于10月下旬接到美国以外的客户提醒此一问题，并于11月7日确认问题来源。 特斯拉表示，公司目前并不知是否有任何与这问题相关的事故或伤害。

特斯拉今年以来已在美国进行多次召修，并采用远距方式来修改可能有问题的功能。 9月底特斯拉召回逾100万辆汽车，原因是车窗的操作可能让人有受伤风险。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP