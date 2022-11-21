英国工业总会：抑制通膨与振兴经济同样重要

（法新社伦敦21日电） 企业游说团体英国工业总会（CBI）将于今天表示，英国近期公布的撙节预算案或许能够避免经济陷入更严重衰退，但政府必须更加关注成长面，以改善国家的长期前景。

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英国工业总会理事长丹克（Tony Danker）预计在内部年会中表示，政府和企业有必要关注3个领域，以提高国家生产力。

根据英国工业总会在丹克演说前发布的新闻稿，他将在开幕致词时表示：「尽管（英国）财政信誉可望恢复，但要实现经济成长，必须满足3个条件。」

丹克将说，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）的政府必须努力解开私人投资的枷锁，及改变规则「来克服政治障碍」，英国需要更多移民来填补职位空缺。

他还将表示，企业也必须展现出「比在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间更大的灵活度」。

苏纳克也会出席在英格兰中部伯明罕（Birmingham）举行的英国工业总会年会。英相办公室透露，「届时他将发表聚焦于创新议题的主题演说」。

丹克并将强调，英相不能只专注于抑制通货膨胀。他会表示：「积极让通膨降温是该做的事。...为了实现这点，首相和财政大臣有必要做出艰难抉择，我向他们致敬。」

「但是经济成长怎么办？这就是迷你预算案问题所在。」

「英国经济成长不差，但是已经15年维持低成长率和生产力持平。我们负担不起重蹈覆辙。」（译者：刘文瑜/核稿：张正芊）

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