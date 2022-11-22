中国疫情疑虑增 亚股走势分歧

（法新社香港22日电） 亚股今天表现不一，投资人忧心中国最新COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情将导致北京当局重返严格的防疫封锁措施，当地的封控措施已对中国这个全球第二大经济体带来严重打击。

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分析师说，最新疫情发展凸显中国要摆脱危机还有漫漫长路要走。中国国家主席习近平坚守清零政策，这项政策被认为是造成中国经济恶化的原因。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「中国的重新开放还在未定之天，（市场）风险情绪面临压力。」

「部分投资人相信中国的重新开放只会是徒具形式，而且会在（世界卫生组织）将COVID降级为地方性流行病（endemic disease）时促成。」

美国感恩节假期将届，美股成交量转为清淡，华尔街股市昨天收跌。

美国联邦准备理事会（Fed）最新会议纪要将于23日公布，值此通膨攀抵40年高点、以及经济浮现减缓迹象之际，投资人将从中一窥联准会官员的看法。

香港股市今天连续第5个交易日下跌，恒生指数收跌1.3 %，来到17424.41点。上海综合股价指数收涨0.1%，来到3088.94点。日股基准日经指数收涨0.6%，来到28115.74点。

至于其他亚洲股市，雪梨、新加坡、马尼拉股市等收涨；首尔、威灵顿和雅加达等股市则收跌。

© 2022 AFP