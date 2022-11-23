亚股多收涨 投资人盼美升息放缓又忧中国疫情封控

（法新社香港23日电） 亚洲股市今天多收涨，投资人心情来回摆荡，一会儿期盼美国大幅升息步伐放缓，一会儿忧心中国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情恶化将导致北京祭出更严厉的封控措施。

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近几周来，一连串经济数据显示美国联邦准备理事会（Fed）连续货币紧缩政策开始发挥作用，部分经济开始放缓，投资人受到鼓舞，认为联准会官员强硬升息立场有软化的空间。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）指出：「投资人将焦点放在联准会讯息强调可能必须减缓升息步伐，同时优于预期的企业财报也对（投资人）心理带来提振。」

联准会本月决策会议纪要今天将公布，投资人将从中一窥官员对利率的看法。

尽管如此，市场乐观心理依然受到中国疫情恶化影响。中国确诊人数攀抵今年稍早创下的高点，当时上海实施严格封控措施，对中国这个全球第二大经济体造成重创，连带对全球经济带来冲击。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「以广泛乐观的角度来解读，中国已达清零的极限，当局将持续松绑防疫封控措施。」

亚股今天盘初随着昨天的美股涨势走高，香港股市今天反弹收高，结束连续5天的跌势。

港股恒生指数收涨0.6%，来到17523.81点。上海综合股价指数收扬0.3%，来到3096.91点。日本股市今天适逢假日休市。

至于其他亚股，雪梨、首尔、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市都收涨；新加坡和威灵顿股市则收跌。

© 2022 AFP