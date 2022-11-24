与Gucci分道扬镳 义大利设计师米凯莱卸任创意总监

（法新社巴黎23日电） 义大利设计师米凯莱（Alessandro Michele）今天告别奢侈品牌古驰（Gucci），为时尚圈投下震撼弹。

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他2015年接掌创意总监以来，便以独创的美学概念，带领这家时尚巨头迈向另一高峰，然而他的明星光环最近几季似已逐渐褪色。

Gucci母公司法国开云集团（Kering SA）说：「Gucci今天宣布，米凯莱将卸下Gucci创意总监一职。」

开云集团说，米凯莱极具开创性的创造力，将Gucci塑造成今天的模样，他在这方面扮演着至关重要的角色。

米凯莱在同一份联合声明中说：「有时候，每个人可能拥有不同的观点，所以造成了分道扬镳的局面。」

开云集团表示，Gucci设计部门将「继续推进品牌的发展方向，直到宣布成立新的创意组织。」

时尚圣经「女装日报」（Women's Wear Daily）今天稍早透露，Gucci要求米凯莱在设计上需有显着且强有力的改变，重新擦亮品牌招牌后，米凯莱递出辞呈。

米凯莱凭藉其浓厚的书卷气息装扮，和让人回想起1970和80年代的复古混搭风格，帮助一度萎靡不振的Gucci取得巨大成功，并以他反体制的外表吸引了新一代时尚追随者。

2021年，米凯莱则与其他设计师一同宣布，年度时装秀的数量将从5场削减至2场，且无季节、男女装之分，而「衣服应该要有更长的寿命」。

英国大导演雷利史考特（Ridley Scott）2021年执导的「GUCCI：豪门谋杀案」（House of Gucci），也为Gucci创造更多声量和业绩。这部电影由女神卡卡（Lady Gaga）和众多好莱坞A咖明星主演。

但据「女装日报」报导，业内人士的热情已开始消退，开云集团董事长兼执行长皮诺特（Francois-Henri Pinault）急于迅速撤换掌舵者。

皮诺特祝福米凯莱「在他的创作之旅开启伟大的新篇章」。

他说：「Gucci和亚历山德洛（米凯莱）在过去几年一起走过的路不仅独一无二，也将成为品牌历史上的杰出时刻。」

研究集团伯恩斯坦（Bernstein）的金融分析师稍早在给客户的研究报告中说：「米凯莱过去7年来的风格一成不变，Gucci正苦于为审美疲劳的消费者带来新鲜感。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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