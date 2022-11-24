连续大幅升息后 联准会强硬抗通膨近期有望缓和

（法新社华盛顿23日电） 美国连续4次升息3码（0.75个百分点）后，联邦准备理事会（Fed）官员在最近一次会议中大多倾向「不久后」会缩减基准利率调升幅度。

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法新社报导，根据今天出炉的联准会11月1日至2日会议纪要，联准会决策官员「几乎未见通膨压力减轻的迹象」。然而，「绝大多数」官员认为「可能不久后适合」缩减升息幅度。

外界目前广泛预期，联准会将在12月中旬的会议调升主要短期利率2码（0.5个百分点），这项利率影响许多消费者和企业贷款。

BMO资本市场（BMO Capital Markets）资深经济家珍妮佛．李（Jennifer Lee）在研究报告中表示：「放慢脚步将让（联准会）得以评估经济情势和处境。下次会议以前，在缺少一些难以掌控的通膨报告下，12月（升息2码）听起来相当合理。」

根据会议纪要，联准会决策官员推断，就业市场表现强劲而调高薪资，加上生产力成长疲弱，与联准会想达成通膨年增率2%目标的能耐「不一致」。

美国这个全球最大经济体面临通膨攀升至数十年以来最高水准，联准会已展开激进做法降温需求并压低物价，今年迄今已6度调高基准借贷利率。

美国通膨年增率现约7.7%，在最近一次于11月初召开的会议连续第4次升息3码，导致美国目前利率介于3.75%至4%间，为2008年1月以来最高。

与会决策官员指出，要实现政策的全部效果需要时间，部分官员认为放慢升息步伐，可以降低金融体系不稳定的风险。

在意见分歧下，部分官员对于升息影响恐超过为了压低通膨所需作为的态度保守。但官员也同意，通膨仍「高得令人无法接受」，远高于将通膨控制在2%的长期目标。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）

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