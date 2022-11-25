美升息展望与中国防疫多空拉锯 亚股涨跌互见

（法新社香港25日电） 投资人看好美国联邦准备理事会（Fed）缓和货币政策紧缩力道，但另一方面又担忧中国再度于全国各地实施防疫封控，多空因素拉锯下，亚洲股市今天收盘走势分歧。

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美国股市昨天因感恩节假日休市，今天也会提前结束交易，使得亚股今天交易清淡，缺乏带动走势的题材。投资人将目光投向下周公布的美国11月就业数据。

全球股市于11月气氛改善之际，连串数据显示，联准会持续大力升息后，全球最大经济体美国正出现活力减弱迹象。尤其是消费者物价和趸售物价涨幅皆远低于各界预期，使得联准会有空间缓和鹰派货币政策立场。

尽管数名联准会官员近日接连警告还会有货币紧缩行动，但市场人士预测，联准会一次升息75个基点（3码）的日子已经过去。

但在本周最后一个交易日，亚股气势疲软，投资人情绪受到中国COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例数大增的持续疑虑影响。中国当局正尝试在北京、上海等大城市采取一连串特定措施来控制疫情，但尚未实施全面封控。

东京股市今天收盘下跌近0.4%，香港股市收低0.5%，新加坡、首尔、台北、曼谷和雅加达股市也全数收黑。但上海股市收涨0.4%，雪梨、威灵顿和马尼拉股市同样都收高。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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