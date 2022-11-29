中国示威降温冀望防疫松绑 亚股普遍上涨

（法新社香港29日电） 中国周末爆发的示威潮昨晚并未重现，加上外界进一步揣测，中国官员将宣布更多松绑严格防疫限令的措施，亚洲股市今天普遍应声收高，由香港和上海股市在地产类股带动下领涨。

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中国有数以百万计民众已被封控多月，最新这波示威群众要求更多政治自由，以及结束经济上带来痛苦的COVID-19（2019冠状病毒疾病）清零策略。

周末在中国多座大城市及多所大学院校爆发抗议行动，是1989年六四事件以来中国所见最广泛的示威潮。但当局为了防范抗议不止，已经逮捕数人，并在昨天派驻大量警力。

由于情势恢复稍微较平静，坊间也议论说，民间骚乱可能有助促使中国领导人放宽一些严格封控措施，香港和上海股市今天应声大涨，港股涨幅更突破5%；与经济重启有关类股如零售、影院、澳门赌场和其他观光产业等都受到加持。

但表现最佳的是地产类股，因为中国再祭出新的减轻业界压力措施，宣布将取消企业售股筹资禁令。中国地产业先前在整顿压力下有若干企业倒闭，对范围更广的经济构成威胁。

然而，美国联邦准备理事会（Fed）几名高层决策官员警告，为了打击通货膨胀，美国利率还会再上升，并可能调高到超越原先预期的水准。消息影响投资人信心，美国股市3大指数昨天收盘全数重挫逾1%。

香港股市今天收盘大涨5.2%，上海股市收升2.3%，雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿、马尼拉和曼谷股市也全都收高。

不过，东京股市收盘下跌0.6%，雅加达股市也收低。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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