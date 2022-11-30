（法新社香港30日电） 亚洲股市今天多收涨，因市场预期中国爆发反封控抗争后，北京当局将进一步松绑防疫措施；但在当局警告可能镇压异见后，区域股市涨幅受到限制。

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投资人也不安地等待美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）发表重要政策演说，希望从中一窥联准会在近来物价涨势放缓的情况下因应通膨的策略。

香港股市昨天大涨超过5%，带动区域股市走高，主因中国官方宣布放宽防疫措施行动后，投资人未再把目光放在周末的反封控抗议活动。

中国政府表示，将加速推动年长者接种疫苗，而中国国家卫生健康委员会将这波抗争归咎于地方政府施行极端的防疫措施，像是严格的封控。

然而，迹象显示北京领导阶层坚决捍卫权威，中共中央政法委召开会议强调，「坚决依法打击敌对势力渗透破坏行动」。

港股今天续扬，恒生指数收涨2.2%，来到18597.23点。上海综合股价指数收涨0.1%，来到3151.34点。日股日经指数收跌0.2%，来到27968.99点。

最新出炉的数据显示11月中国工厂活动进一步萎缩，凸显清零政策对中国经济造成的冲击。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「鉴于近来对清零政策的反省作法，中国股市本周大幅上涨。尽管如此，全球投资圈仍密切关注中国。任何敌对气氛升高恐让目前的正向动能消失，尤其会影响因认为抗争平息可能会加速结束清零政策而进场交易的投资人。」

至于亚洲其他股市多收涨，雪梨、首尔、新加坡、曼谷、威灵顿、台北和雅加达股市皆收涨。

© 2022 AFP