金融时报：马云已在日本生活近6个月

（法新社东京30日电） 英国金融时报报导，在中国政府打压科技行业下，阿里巴巴创办人马云已经在日本东京生活了近6个月。

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报导表示，据直接了解马云行踪的人士称，马云与家人在日本已数个月，期间曾在东京郊外的乡村温泉和滑雪胜地逗留，并定期前往美国和以色列。

马云在东京期间一直保持低调，随行有私人厨师和保安，维持最少的公开活动。他的社交活动主要在数个私人俱乐部，其中一家位于东京银座。

据一名俱乐部会员表示，这家俱乐部是很多中国富豪在东京低调到访的社交场所。另一家马云常到的私人俱乐部位于着名的丸之内金融区。

有日本现代艺术界人士表示，马云已成为一名狂热的收藏家。与马云关系密切的人士说，自从马云被迫从以往疯狂穿梭于中国与世界各地高层官员之间退下来，便转为透过画水彩画来打发时间。

其他人则表示，马云利用在日本的时间将自己的商业兴趣扩展到阿里巴巴和蚂蚁金服的核心电子商务技术以外，并进入可持续发展领域。他已将这两家公司大部分权力交予新一代领导人。

马云基金会和蚂蚁金服未对金融时报的查询置评。

报导表示，自两年前马云批评中国监管机构，指国有银行「当铺思维」并呼吁新参与者大胆向抵押品贫乏的民众提供信贷后，马云从公众视野中消失了一段时间。

他创立的蚂蚁金服和阿里巴巴都面临一系列监管，去年中国监管机构取消了蚂蚁金服370亿美元（约新台币1.14兆元）的首次公开发行（IPO），并对阿里巴巴祭出创纪录的28亿元罚款。

据报导，马云离开中国之际正值中国国家主席习近平将其清零防疫政策升级而导致上海和周边长江三角洲地区在今年4、5月受到严厉封控，最近更引发全国抗议活动。马云不在中国，就不受到中国的隔离政策影响。

报导表示，马云去年曾到过西班牙马约卡岛（Mallorca），之后行踪引起猜测。

© 2022 AFP