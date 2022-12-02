美国公布就业报告前 亚股全线收低

（法新社香港2日电） 股票市场经历一波涨势后买气稍歇，亚洲股市今天全面收低。美国最新经济数据有利升息放缓，投资人焦点转向稍晚将公布的美国11月就业报告，以一窥全球最大经济体现况。

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美国昨天公布的10月个人消费支出（PCE）价格指数再度呈现正面的通货膨胀趋势，令人更加期待美国联邦准备理事会（Fed）本月政策会议将缓和升息力道。

美国央行官员持续研究货币紧缩对经济冲击程度之际，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）11月30日表明，一举升息75个百分点（3码）的日子已经过去。

另一份报告也显示，美国11月工厂活动萎缩。令人更加感到联准会连串升息动作已开始收效。

尽管如此，鲍尔在内数名联准会官员仍接续警告，利率将继续调升并停留在高位，且可能等到2024年才会开始调降。

股票投资人经过最近一波购买热潮后，今天采取退一步姿态，等待稍晚出炉且受密切关注的美国11月非农业就业人口报告，结果将就美国经济在利率上升及通膨率处于40年高点下表现如何，提供最新情报。

亚股投资人同时追踪中国情势发展。有迹象显示，北京似乎正逐渐朝向缓和严苛COVID-19（2019冠状病毒疾病）清零政策的方向前进。数千万中国民众今年因此遭到封控隔离，并令中国经济大伤。

东京股市今天收盘挫跌1.6%，香港与上海股市皆收低0.3%，雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿、马尼拉、雅加达和曼谷股市也全数收黑。

© 2022 AFP