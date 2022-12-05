中国松绑封控措施 港股收涨逾4%领涨亚股

（法新社香港5日电） 亚洲股市今天大多收高，投资人乐见中国扩大松绑重创经济的防疫封控措施，港股恒生指数收盘涨逾4%，带领区域股市收扬。

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美国最新公布超乎预估的就业数据，打击了联邦准备理事会（Fed）升息速度将减缓的希望，中国扩大松绑防疫措施则有助抵销美国就业数据带来的冲击。

美国薪资大幅上扬增添经济仍过热的疑虑，这意味联准会要将通膨率抑制至2%的目标，还得加把劲。

新加坡银行（Bank of Singapore）分析师茂希丁（Mansoor Mohi-uddin）说：「倘若下周公布的消费者物价指数仍高，我们关于联准会联邦资金利率在12月和明年2月将再各自升息50个基点（2码）至4.75至5.00%的预测，可能证明过低。」

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示，解封措施将增添「市场乐观预期中国相关敏感性资产2023年可望加速成长的有利因素」。

「地方防疫措施虽有若干改变，但中国尚未正式结束清零政策，而是力图在预期解封后，于Omicron案例飙升与降低经济社会成本之间取得平衡。」

中国防疫松绑激励港股大涨超过4%，带动区域股市收高。

港股恒生指数收涨4.5%，来到19518.29点。上海综合股价指数收涨1.8%，来到3211.81点。日股日经指数收涨0.2%，来到27820.40点。

至于其他亚洲股市，雪梨、威灵顿、新加坡、台北和马尼拉股市都收涨。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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