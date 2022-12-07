亚股延续全球股市跌势

（法新社香港7日电） 在市场日益忧心美国联邦准备理事会（Fed）紧缩货币政策恐让美国经济陷入衰退的情况下，亚洲股市今天延续全球股市颓势，国际油价也走跌。

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华尔街各投资银行执行长示警2023年将面临艰难时刻后，美股三大指数下挫，亚股今天跟随收低。

摩根大通执行长戴蒙（Jamie Dimon）说，明年将陷入温和到严重的衰退。高盛集团（Goldman Sachs）执行长苏德巍（David Solomon）表示，就业和薪资将受重创。摩根士丹利（Morgan Stanley）和美国银行（Bank of America）也对经济前景感到不安。

美国上周公布优于预期的就业和服务业数据，引发市场忧心联准会升息幅度恐比预期高，造成股市本周伊始即弥漫悲观气氛，这些重量级金融界人士的看法使市场更为悲观。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「任何期待联准会未来几个月（升息）将转趋温和的希望已破灭，因为美国庞大的服务业部门笼罩在甩不掉的通膨压力下。」

殷尼斯还说，最新出炉的经济数据显示，联准会恐升息至5%以上才会停手。同时，多名观察家表示，联准会要到2024年才会降息。

纽约人寿投资公司（New York Life Investments）策略师古德温（Lauren Goodwin）说：「我们尚未看到股市底部，股市震荡期固然可能会在未来几个月结束，不过，企业财报还未适应衰退的环境。」

中国虽逐渐松绑防疫限制措施，重返常态。但保银资产管理公司（Pinpoint Asset Management）策略师张智威警告，此举可能需要一些时间。

「清零政策已松绑，但国家层面的移动恢复不多。我预期随着中国蹒跚迈入解封之际，未来几个月出口将维持疲软一段时间。由于2023年全球需求减弱，中国恐须更仰赖内需。」

港股恒生指数收跌3.2%，来到18814.82点，领跌亚股。上海综合股价指数收挫0.4%，来到3199.62点。日股日经指数收跌0.7%，来到27686.40点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、台北、新加坡、曼谷、马尼拉和雅加达股市皆收跌。

© 2022 AFP