中国放松防疫与美恐衰退多空交战 亚股走势分歧

（法新社香港8日电） 亚洲股市今天走势分歧，由于美国经济有衰退之虞，同时中国已放松严格的防疫限制措施，使得市场情绪呈现两极。

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本月伊始各类股反弹走势在本周遭遇阻力，因为市场日益担心，美国联邦准备理事会为使通膨自40年高点降温而采取的行动将使经济逆转，并使企业获利受损。

同时，尽管美国10月数据显示，通膨似已降温，因而使市场对联准会放缓升息的希望转浓，但因新增就业机会和服务业活动的数据优于预测，显示官员尚须采取平抑物价的措施。

美股继2日和5日下跌后，3大指数6日续挫，标准普尔指数一连第5天滑落；道琼指数今天表现最佳，几乎收在平盘。

亚股今天与美股颓势连动，东京日经指数下挫111.97点或0.40%，以27574.43点作收；上海综合指数小跌2.27点或0.07%，收在3197.35点；台北加权指数跌76.97点或0.53%，收14553.04点。雪梨、首尔、曼谷和雅加达全都收黑。

中国严格防疫政策松绑与美国的衰退疑虑形成多空交战，香港恒生指数飙涨635.41点或3.38%，收在19450.23点；自10月底至今，涨幅已超过30%。

至于新加坡、孟买和威灵顿也都收高。（译者：张佑之/核稿：陈政一）

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