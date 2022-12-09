中国放宽防疫带来乐观情绪 亚股收涨

（法新社香港9日电） 中国部分地区放宽清零防疫措施，经济有望获得动力，亚洲股市今天在这样的乐观情绪下收涨。不过市场仍关切美国联准会（Fed）升息，也担忧可能出现经济衰退。

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由于昨天几乎没有影响市场走向的消息，投资人将目光投向今天和12日美国公布的两份重要通膨数据报告，以及联准会今年最后一次政策会议。

由于数据显示近一年的升息动作开始影响物价，市场普遍预期美国联准会将在这次会议宣布升息50个基点，而之前已经连续4次升息75个基点。

不过仍存在一些担忧，即全球最大经济体美国仍维持韧性且就业市场过于强劲，这意味联准会持续紧缩货币政策的时间可能会比预期还要长。

这种不确定性对美国形成压力，美国市场12月迄今经历艰难，分析师更警告痛苦可能进一步加剧。

亚洲的氛围略有好转，尤其是香港，在中国决定放弃近3年来重创经济的清零防疫政策后，大大鼓舞了香港投资人的情绪。

面对全国各地的抗议活动，中国领导阶层决定放宽防疫限制，经济成长可望随生活恢复正常而加快，这激起投资人的乐观情绪。当局承诺协助陷入困境的房地产业，也提振了市场。

香港股市今天收涨逾2%，东京、上海、雪梨、首尔、新加坡、台北、曼谷及马尼拉也都上扬。

东京股市日经225指数上涨1.2%，收27901.01点；香港恒生指数大涨2.3%，收19900.87点；上海综合指数小涨0.3%，收3206.95点。

© 2022 AFP