美联准会可能放缓升息脚步

（法新社华盛顿10日电） 美国采取几十年来最强力措施对抗通膨，已对经济造成全面性影响；经济学家表示，联邦准备理事会（Fed）可能预备在下周放慢升息脚步。

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不过，分析师预期联准会下周可能调升基准利率0.5个百分点，幅度仍然不小。联准会致力冷却美国国内需求，以求降低消费者物价。

为了提高借贷成本，联准会今年来已6次升息，其中4次都大幅调升0.75个百分点，使得基准利率来到3.75%至4%之间。

英国牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家克拉钦（Oren Klachkin）表示：「我们认为联准会这个月已经准备好要再升息（0.5个百分点）。」如今一些对利率敏感的行业如房地产业已显得疲软，而通膨也出现缓和迹象。

联准会制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）预定13日起举行为期两天的会议，会后将宣布利率决策。

决策者担心薪资调升恐会增加通膨压力，因此正在密切注意薪资涨势。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）的沃姆（Martin Wurm）表示：「联准会最关心的其实是薪资增长。」他并说，在薪资出现不断增长情况时，联准会还不太可能放松政策。

© 2022 AFP