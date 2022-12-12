美通膨超乎预期引忧 亚股随华尔街股市挫低

（法新社香港12日电） 最新经济数据显示，美国通膨超乎预期，重创市场期待美国联邦准备理事会（Fed）升息步伐将减缓的预期心理，拖累亚洲股市今天跟随前一个交易日的华尔街股市颓势挫跌。

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继最新数据显示美国就业市场仍紧俏后，11月美国生产者物价指数（PPI）又超乎预期，意味着联准会恐必须维持升息步伐。

联准会本周将召开利率决策会议，投资人现在将目光转向Fed会议前夕公布的消费者物价指数（CPI）。

美国10月CPI低于预期激励股市反弹上涨，尽管衰退疑虑徘徊不去，市场投资人看好升息循环将缩短。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示，本周重要的CPI数据公布和联准会决策会议召开前，市场充斥着不祥的预感。

「整体通膨虽持续下滑，但PPI超乎预期，意味着通膨固然可能滑降，但滑降幅度多少仍不定。」

英国央行、欧洲央行，以及其他多国央行也将在本周召开政策会议。

华尔街三大指数9日皆挫跌，亚洲股市今天随着美股颓势下跌，其中香港恒生指数跌幅最大，领跌亚股。

恒生指数收跌2.2%，来到19463.63点。上海综合股价指数收跌0.9%，来到3179.04点。日经指数收跌0.2%，来到27842.33点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡、威灵顿股市皆收跌。雅加达和马尼拉股市则微幅收高。

© 2022 AFP